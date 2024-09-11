В российской пекарне иностранец получил пулю в бедро за отказ работать сверхурочно

В Москве бригадир пекарни совершил выстрел в бедро подчиненному за отказ работать сверхурочно. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП случилось на Бирюлевской улице в ночь на 11 сентября, когда сотрудники заведения закрывали смену. Мужчина, занимавшийся развозом заказов по точкам, обратился к бригадиру с просьбой об обещанном ему отгуле, однако столкнулся с отказом. Тогда он воспротивился, а в ответ получил угрозы преждевременного увольнения и даже расправы.

После этого начальник вытащил травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в бедро подчиненного. Затем бригадир пекарни ушел, а другие сотрудники вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу. Им оказался 31-летний мигрант из Кыргызстана, который последние восемь лет легально проживает в Москве. Он признался, что хотел взять отгул для того, чтобы провести время с дочерями. Медики зафиксировали у него ранение средней тяжести.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выясняют, каким образом бригадир пекарни купил оружие.

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