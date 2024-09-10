В Приморье скорую не пропустили к пациенту за платный шлагбаум

Охрана торгового центра во Владивостоке отказалась пропускать карету скорой помощи, потребовав заплатить за въезд на платную парковку. Об этом сообщает пресс-служба СК по Приморскому краю.

По информации ведомства, 10 сентября в соцсетях распространилась информация о том, что на улице Дальзаводской карета скорой помощи не смогла проехать по вызову к пациенту на территорию торгового центра, поскольку охранник не поднял шлагбаум и требовал оплатить въезд.

Следственный комитет организовал проверку по статье уголовного кодекса об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, к проверке также подключилась прокуратура. На месте уже проведен осмотр, опрашиваются очевидцы.

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