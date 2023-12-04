В российской больнице врачи устроили драку во время операции

В Татарстане, в центральной районной больнице в Бугульме заведующий и хирург подрались во время операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, впервые медики устроили драку во время операции на желудке у одного из больных. ЧП произошло два года назад, однако огласке его предали лишь сейчас. В ходе конфликта врачи кидали друг в друга медицинские инструменты, однако находившийся на операционном столе пациент остался жив.

Вторая разборка между специалистами случилась три месяца назад. В момент оформления истории болезни заведующий накинулся со спины на хирурга, получив в ответ два удара по лицу.

Заведующий уточнил, что коллега якобы плохо выполняет свою работу и сам первый вступает в конфликт. Вдобавок хирург ходит по судам, подчеркнул он.

Ранее в Уфе две пенсионерки подрались у подъезда из-за сплетен.