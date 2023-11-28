«Терпение не железное. Я и врезала ей»: пенсионерки подрались из-за сплетен у подъезда

Уфимские пенсионерки устроили драку возле дома и попали на камеру. Причиной конфликта, который из словесного быстро перерос в кулачный, стали слухи — одна из женщин обвинила другую в распускании недостоверной информации, передает РЕН ТВ.

На опубликованной в Сети записи видно, как две пожилые уфимки сошлись в схватке у подъезда жилого дома. Одна из пенсионерок умело орудовала клюшкой, но не увернулась от удара безоружной оппонентки и отправилась в нокдаун. Однако, несмотря на это, упавшая бабушка быстро поднялась и попыталась взять реванш у знакомой, но все-таки не смогла ее одолеть.

«Постоянно идешь мимо, она обязательно тебе что-нибудь вслед скажет. Человеку восьмой десяток. А терпение не железное. Я и врезала ей. Надо будет — еще врежу», — рассказала после драки одна из ее участниц.

Ранее в Подмосковье учитель математики подралась с матерью непослушной школьницы. Девочка тоже приняла участие в конфликте.