В России продают в рабство детей за 300-500 тысяч рублей

Президент межрегиональной общественной организации «Альтернатива» Вера Грачева сообщила, что в России можно приобрести раба по весьма небольшой стоимости. При этом если дети еще расцениваются дороже, то взрослого легко получить почти задаром.

Сообщается, что в 2021 году Международная организация труда заметила рост количества жертв работорговли. Число пострадавших достигло уже 50 миллионов человек, и эта цифра только продолжает расти. При этом поймать преступников, занимающихся продажей людей, весьма непросто. Как отметила Грачева, при заведенных 10 тысячах уголовных дел было вынесено только 5 тысяч приговоров.

«150 миллиардов долларов в год — чистая прибыль преступников. Это то, что должны были получить жертвы за их труд», - рассказала Вера Грачева изданию Lenta.ru.

По словам президента организации «Альтернатива», рабы в России стоят крайне дешево, что делает их привлекательными для тех, кто занимается покупкой людей. Детей можно приобрести за 300-500 тысяч рублей. Их чаще всего используют для попрошайничества, продажи органов, криминала и сексуальной эксплуатации. А вот цена взрослых людей намного ниже. Их приобретают как бесплатную рабочую силу.

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