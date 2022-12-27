«Перемен будет достаточно»: Тамара Глоба рассказала, что ждет россиян в 2023 году

Известный астролог Тамара Глоба предсказала, чего ждать россиянам в 2023 году. Об этом сообщается на сайте РИА Новости.

Глоба отметила, что следующий год по европейскому календарю – это год Марса.

«Он продолжит события 2022-го, потому что это период противостояния Красной планеты: она усилит влияние. Но то, что в новом году раскрутится, станет завершением определенного этапа и для России, и для мира в целом. В то же время это и начало нового: схлестнутся как будто две волны», – сказала астролог.

Женщина обратила внимание на то, что 2023 год станет разворотным.

«Пик влияния Марса — в декабре и январе. Выйдет он из этой петли лишь в конце марта. Но нужно сказать, что конец этого и начало следующего года — время, когда будет посеяно больше всего проблем, связанных и с конфликтами, и с вопросами здоровья», – подчеркнула Глоба.

Она добавила, что к марту влияние Марса завершится.

«И период жесткости в переговорах и спорах продлится тоже до марта, уже в это время произойдут кардинальные перевороты, которые для России станут взрывом пассионарности — ее скрытых сил и возможностей, которые касаются техники и финансов, формирования своего пути. Но это период и более жесткой экономики, в течение следующих трех лет возникнут новые структуры. Перемен будет достаточно», – заявила астролог.

Тамара Глоба также рассказала о важном поворотном моменте.

«Важным поворотным моментом для России и мира станет середина 2023-го. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года», – отметила Глоба.

Астролог подчеркнула, что прогноз сбывается примерно 85-95 процентов.

Ранее Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году столкнется с трудностями.