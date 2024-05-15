В России мужчина «заминировал» самолет, чтобы вернуть жену

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет иностранец, который захотел вернуть супругу и задержал вылет ее самолета сообщением о бомбе. Об этом сообщает прокуратура региона.

Как информации следствия, ЧП произошло 24 февраля. Подобный поступок мужчина решил совершить, узнав новость о том, что после ссоры беременная жена хочет вернуться к родителям. Уроженец одной из стран ближнего зарубежья захотел помешать планам супруги, вследствие чего позвонил в аэропорт Пулково. Он сообщил, что в багаже женщины якобы находится взрывное устройство.

После этого с борта самолета эвакуировали всех пассажиров и экипаж. Однако никакой бомбы в ходе проверки спецслужбы не обнаружили, а авиакомпания потерпела убытки в размере 1,8 миллиона рублей.

Против иностранца возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры, повлекшее причинение крупного ущерба».

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