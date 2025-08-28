В РФ под следствием еще с 2023 года: вторая женщина обвинила прокурора Международного уголовного суда в насилии

Жертвами домогательств Карима Хана, главного прокурора Международного уголовного суда (МУС), стали две женщины. Вторая пострадавшая дала показания в рамках расследования обвинений в сексуальном насилии, передает The Guardian.

История второй женщины похожа на ту, что уже рассказывала первая жертва. В обоих случаях Хан приглашал их к себе домой «поработать». В процессе общения, по словам пострадавших, он садился рядом с ними на диван, приставал и пытался уговорить лечь с ним в постель.

Полномочия Хана были поставлены под сомнение в прошлом году, когда стало известно о первом случае. К слову, в России в отношении прокурора Международного уголовного суда возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

Ранее во Франции актера Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.