Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах: известен срок

Суд Парижа признал актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезду приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно.

Во время слушаний прокуратура требовала более серьезного наказания — 18 месяцев тюремного заключения и штраф 20 тысяч евро. Также просила суд, чтобы актер выплатил компенсацию жертвам, прошел курс психологического лечения и был внесен на два года в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Напомним, что обвинения в сексуальных домогательствах прозвучали из уст двух женщин, которые работали с Жераром на съемках фильма «Зеленые ставни» 2021 года. Тогда две сотрудницы 54 и 34 лет — декоратор и ассистент режиссера — подали жалобы на актера. Они говорили, что он приставал к ним и говорил «непристойности».

По данным источника, знаменитость опровергал выдвинутые против него обвинения и называл слова женщин клеветой. Адвокат артиста заявил, что суд специально не хочет принимать показания свидетелей, а они могли бы выступить в защиту Жерара.

Ранее мы писали о том, что 76-летний актер Жерар Депардье решил переехать в Россию из-за суда во Франции.