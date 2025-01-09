Из-за пожаров в Калифорнии киностудии массово замораживают съемки новых проектов

Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров многие кинокомпании и стриминги, базирующиеся в этом штате, решили перенести запланированные съемки — до лучших времен, пока огонь не утихнет. Уже точно известно, что заморожены оказались такие проекты как «Хитрости», «Анатомия страсти» и «Фоллаут».

Как отмечает журнал Variety, большая часть съемочных павильонов находится вне зоны непосредственного возгорания, однако воздух насыщен дымом и продуктами горения — что, в свою очередь, представляет непосредственную угрозу жизни артистов и технического персонала.

«Компания Amazon отложила начало производства второго сезона сериала «Фоллаут», съемки которого проходили в городе Санта-Кларита. А CBS Studios приостановила съемки проектов «Морская полиция», «Морская полиция: Начало», «Дом папаши» и других шоу на оставшуюся часть недели. 20th Century Studios прекратила съемки проектов «Доктор Одиссей», «Анатомия страсти» и вечернего ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», — сказано в материале.

При этом производственный график полнометражных проектов пострадал меньше, поскольку главные съемочные площадки располагаются не в Лос-Анджелесе, который стал эпицентром пожара.

Ранее мы писали о том, что от всепожирающего огня вынужден был бежать, бросив свой калифорнийский дом, певец Алексей Воробьев.