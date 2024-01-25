В разных регионах России не стали скрывать сообщения о нападениях волков. Об этом сообщает Kp.ru.

В соцсетях начали распространяться тревожные сообщения жителей разных регионов о внезапных нападениях волков. Так, в пабликах Ростовской области стали выкладывать фото поля, на котором якобы нашли мужчину, жестоко убитого дикими животными.

Однако в пресс-службе Следственного комитета области заявили, что сообщения не соответствуют действительности и подобных происшествий не происходило.

С похожими снимками тревогу забили в сообществах жители Курской области. Однако в правительстве региона объяснили, что происшествие случилось в Краснодарском крае и не имеет к Курской области никакого отношения.

«В соцсетях нашего региона распространяется информация о волках, которые якобы напали на человека и загрызли его. Это фейк», — объяснили чиновники.

Впрочем, один случай нападения хищников на человека все же подтвердился. Это произошло накануне в Курганской области. Дикие волки загрызли 60-летнюю женщину, которая вышла на прогулку с собакой. Отмечается, что повышенное внимание животных к людям могло произойти из-за миграции косуль, которые являются пищей для волков.

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