В раздевалке московского аквапарка мужчина домогался сына-аутиста

Отец домогался 13-летнего сына-аутиста в раздевалке аквапарка в Москве. Мальчик рассказал обо всем матери, когда приехал домой.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, семья отдыхала в аквапарке в районе Солнцево. Родители мальчика не живут вместе, но решили сделать сыну праздник и отправились с ним в аквапарк.

Семья хорошо провела время в аквапарке, но, когда отец с сыном пришли в раздевалку, мужчина начал гладить и трогать ребенка за интимные места. Подросток только дома рассказал маме о случившемся.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Сотрудники сейчас проводят проверку. Отец пока не задержан.

Известно, что парень страдает аутизмом.

Напомним, ранее мы писали, что отчим предлагал 13-летней падчерице деньги за поцелуи. При этом выяснилось, что мужчина уже пытался совратить падчерицу. Это произошло пять лет назад.

Ранее в Санкт-Петербурге учителя физкультуры заподозрили в развращении 13-летней девочки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.