Отчим предлагал 13-летней падчерице деньги за поцелуи

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в полицию на сожителя. По словам женщины, он предлагал ее 13-летней дочери деньги за поцелуи. При этом за пять лет до этого отчим уже домогался падчерицу, передает Telegram-канал Ni Mash.

Мужчина пытался вступить в половую связь с несовершеннолетней в Шатковском районе. Местная жительница, узнав о предложениях сожителя от дочери, обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Она рассказала им, что мужчина предлагал девочке деньги за близость.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стало известно, что подобные случаи уже происходили. Отчим уже пытался совратить падчерицу. Это произошло пять лет назад. При этом мама несовершеннолетней знала о домогательствах со стороны сожителя, но в то время не пошла сообщать об этом в полицию.

Ранее в Санкт-Петребурге учителя физкультуры заподозрили в развращении 13-летней девочки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.