В Раменском умерли мать и дочь, которые раз в год меняли входную дверь в квартире

В Раменском 78-летняя женщина и ее 50-летняя дочь были найдены в квартире. Трупный запах смогла почувствовать только беременная соседка.

Об этом сообщает mk.ru.

14 июня вечером полицейские вскрыли квартиру в Раменском и обнаружили в ней два трупа. Мать и дочь лежали в своих кроватях. Никаких подозрительных предметов, кроме жалоб на соседей им найти не удалось. Среди бумаг были жалобы на кражи вилок, преследования и отключение света. Также известно, что раз в год женщины меняли входную дверь.

По предположениям, смерть пенсионерки наступила естественным путем, а ее психически нездоровая дочь, которая не выходит из дома умерла, вероятно, от голода.

На неприятный запах в подъезде пожаловалась женщина, которая приехала в гости к родителям, живущим в соседней квартире. Беременность и токсикоз повлияли на обоняние девушки, поэтому она почувствовала запах.

Однако родители не сразу согласились позвонить в правоохранительные органы, поскольку женщины славились в подъезде тем, что не подолгу не выбрасывали мусор и из их квартиры всегда доносился мерзкий запах. Сигналом «выбросить мусор» в подъезде было открытое на лестничной клетке окно. Так, женщины выбегали из квартиры с криками о сквозняке.

Когда соседи проделали это в очередной раз, жильцы не вышли. Тогда стало понятно, что что-то не так и была вызвана полиция.

В одной из комнат был найдет мумифицированный труп матери, в другой в своей кровати лицом в подушку лежала дочь. Их смерть наступила около месяца назад.

Последний раз пожилую женщину видели два месяца назад, когда, вернувшись из магазина, дочь не пустила ее на порог и женщина ночевала в подъезде.

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