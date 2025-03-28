«Мерзкое ощущение»: туристы из России о разрушительном землетрясении в Мьянме

Отдыхающие и живущие в Мьянме россияне рассказали об эвакуации из-за землетрясения. Сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла потрясло и Таиланд, в результате чего сотрясались высотные здания и обрушился строящийся жилой небоскреб. Толчки были в разных городах. Очевидцы из Мьянмы дали комментарии в беседе с 360.ru.

«Пожалуй, первый раз я в Мьянме чуть не обделалась. У меня девятый этаж. Я готовила, и потрясло так, что из кастрюли вода выплескиваться стала. Мерзкое ощущение», — рассказала туристка.

Женщина сообщила, что в ее районе не было разрушений. Она чувствовала толчки и ранее, но они не были такими сильными. В этот раз с потолка осыпалась штукатурка.

Еще один собеседник издания поделился, что больше всего пострадали Нейпьидо и Мандалай.

«Даже здесь стена здания, в котором я находился, сильно шаталась. Все в спешке выбегали на улицу. Сейчас подуспокоилось», — рассказал он.

Он уточнил, что люди боятся возвращаться в здание из-за угрозы толчков. По словам местных, это было сильнейшее землетрясение за последние шесть лет.

Также по сообщениям СМИ в Мьянме разрушен старинный Мандалайский храм. В этот момент в сооружении, построенном в середине XIX века в городе Мандалай, были люди.

Ранее певица Катя Лель рассказала, что пережила землетрясение с дочерью в Египте.