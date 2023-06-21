В Раменском мужчина откусил ухо таксисту и впился зубами в нос установщику окон

В Раменском ранее судимый мужчина откусил часть носа установщику окон. Врачам не удалось пришить лоскут ткани – к моменту обращения она была мертва.

Происшествие случилось 19 июня. Подробности сообщил сайт mk.ru.

В тот день 31-летний житель Раменского отправился с женой за продуктами. Женщина зашла в магазин, а муж остался ждать на улице.

Пока ее не было, мужчина привлек внимание прохожего. Им оказался ранее судимый мужчина: бывшему заключенному не понравилось, как на него посмотрели.

Сначала он толкнул незнакомца, а потом впился зубами ему в нос, откусив часть важного органа. После этого напавший убежал.

Супруги же отправились в полицию. Там квалифицировали преступление как причинение легкого вреда здоровью.

Нападавшего вычислили по камерам видеонаблюдения: выяснилось, что ранее он откусил ухо таксисту.

Супруги предположили, что мужчина напал в состоянии наркотического опьянения, они не исключают, что злоумышленник психически не здоров. Перед нападением он снял тапочки и помахал руками – это было похоже на некий ритуал.

Ранее жителю Подмосковья откусили нос во время драки 9 мая.