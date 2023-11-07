В районе много заброшек, есть овраг: девятилетняя девочка ушла из дома и не вернулась

Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов начали поиски девятилетней девочки, которая бесследно исчезла в Кирове Нижегородской области. Ребенок ушел из дома и до сих пор не вернулся, пишет РИА Новости.

Информация об исчезновении несовершеннолетней появилась в социальных сетях накануне, 6 ноября, вечером. В посте сообщалось, что школьница ушла из дома около двух часов дня и до сегодняшнего утра так и не вернулась.

В настоящий момент поиски ребенка ведут около 50 волонтеров и полицейские. Спасательные мероприятия организованы около места пропажи, а также уже постепенно выходят за черту города.

«В районе много заброшек, есть овраг. Они ночью осмотрены», — заявила журналистам региональный представитель поискового отряда.

Ранее в Волгодонске местный житель таинственно исчез после того, как отправил сообщение любимой девушке. Молодой человек написал, что подходит к ее дому, но так и не появился.