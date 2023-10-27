«К дому подхожу»: 25-летний парень пропал после сообщения любимой девушке

В Ростовской области таинственно пропал 25-летний парень. Перед исчезновением он отправил любимой девушке сообщение, что подходит к дому, но так и не появился. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, все произошло в Волгодонске. По словам избранницы парня, он ушел на работу утром 21 октября, а вечером собирался домой. Он даже прислал сообщение, что находится совсем рядом.

«В 19.29 любимый прислал: «Кошка, я уже к дому подхожу». Он всегда меня предупреждал, чтобы не пугалась, сидя в наушниках. Но тогда сообщение я не увидела. А спустя час, когда уже начала волноваться, взяла телефон... Но Ян «был в сети в 19.41», – вспоминает девушка.

Девушка испугалась и стала звонить, писать, но абонент был недоступен. Тогда она вышла и прошлась по окрестностям и магазинам, а далее обратилась к друзьям любимого. Звонили в КПЗ и были на вокзале, но парень исчез. В аккаунтах молодого человека тоже было пусто, а знакомые не видели ничего странного в его поведении. Посмотрели даже записи с камер видеонаблюдения, которые были возле его офиса. Там запечатлено, что он вышел из здания, а дальше неизвестно.

«Ситуацию усугубляет то, что мы официально не женаты, только четыре года живем вместе. Я не могу добиться отслеживания телефона, транзакций и видеозаписей с городских камер», – поделилась девушка.

Возлюбленная парня сотрудничает с волонтерами, звонит друзьям и в больницы. Парня нет уже шесть нет. На вид он худощавый, его рост 184 сантиметра, волосы темно-каштановые, глаза карие. В день пропажи был одет в куртку с капюшоном, черную толстовку с белыми цифрами и синие кроссовки с оранжевой вставкой. У парня был необычный рюкзак, который они с любимой делали на заказ, таких всего два.

Ранее мы писали о том, что пропавшая полгода назад екатеринбурженка прислала мужу СМС со словами «я в аду».