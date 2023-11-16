В Путилково четырехлетняя девочка попала в реанимацию после утопления в ванной. Об этом сообщает mk.ru.

Родители девочки посадили ее в теплую ванну и оставили одну на несколько минут. При этом жители деревни Путилково не учли, что их ребенок впервые купается без специального коврика, благодаря которому тело не скользит по дну ванны.

По предварительным данным, девочка поскользнулась и ушла с головой под воду. Жидкость заполнила дыхательные пути ребенка, вот почему взрослые не услышали криков о помощи. Когда они зашли в помещение, то обнаружили дочь без признаков жизни. Местные жители оказали ей первую помощь, чтобы освободить легкие от воды. Прибывшие по вызову медики сделали девочке укол и отвезли ее в реанимацию.

В стационаре у потерпевшей начался отек мозга. На данный момент врачи борются за ее жизнь.

Ранее мы писали о том, что в Липецкой области мать обнаружила восьмимесячного ребенка мертвым в бассейне. Подробности смотрите в этой статье.