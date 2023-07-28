В Пушкине мужчина заставлял драться двоих детей

В Пушкине мужчина заставлял двоих детей драться: один из мальчиков, вероятно, был его сыном. В итоге мужчину задержали.

Подробности драки приводит Telegram-канал SPB Top News, который показал видео потасовки.

Мужчина инструктировал ребенка, как драться. Когда мать другого ребенка попыталась увести его, то он вырвал мальчика и заставил драться дальше.

В ситуацию вмешались взрослые, но мужчина нагрубил свидетелям драки. Тогда они вызвали полицию.

Мужчину задержали. Официального комментария по поводу случившегося не поступало. Причина конфликта также неизвестна.

Ранее сообщалось, что разнявшего драку детей пенсионера в Подмосковье осудили за педофилию.