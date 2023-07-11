Разнял драку детей и получил 15 лет тюрьмы: пенсионера из Подмосковья осудили за педофилию

68-летнего пенсионера из Подмосковья, страдающего ишемией сердца и артрозом рук, приговорили к 15 годам тюрьмы за педофилию, после того как он разнял драку своего внука с другим ребенком. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Вечером 11 июня пожилой мужчина со своей женой и внуком гуляли на детской площадке возле дома. Мальчик не поладил с другим ребенком, что привело к драке. Обеспокоенный дедушка решил вмешаться и разнял детей.

Один из драчунов расплакался, и мужчина усадил его на колени, желая успокоить. Второго ребенка он достал из муравейника, в который тот упал, и отряхнул его от грязи и пыли. Тогда к пенсионеру подошла мать мальчика и заявила, что так обращаться с ее сыном нельзя. По данным источника, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

На следующий день мужчину задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело и присудили ему 15 лет лишения свободы за педофилию. Родственники пенсионера уверены, что извращенцем его назвала та женщина с детской площадки за то, что он посчитал ее бабушкой.

Интересно, что следствие не учло хронических заболеваний мужчины. Кроме того, были немотивированные отказы в детекторе лжи для заявительницы и суде присяжных. Семья осужденного уже подала апелляцию.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге 34-летний репетитор, которого обвинили в педофилии, знакомился с детьми в библиотеке. Там он изучал книги по педагогике для создания собственного пособия по воспитанию.