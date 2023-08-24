В Кузбассе мужчина выстрелил в лицо россиянину из-за парковки, лишив его глаза

В Новосибирской области, в Прокопьевске, произошел конфликт между местными жителями, который закончился больницей. Один мужчина выстрелил в лицо второму и лишил его тем самым глаза. Об этом сообщает VSE42.RU.

Как стало известно, ссора началась из-за парковочного места. Когда словесные аргументы закончились, участник разборки достал травматический пистолет, навел его на оппонента, а затем нажал на курок.

Пострадавшего госпитализировали. Он получил серьезные повреждения лица. Кроме того, что он полностью утратил один глаз, ему еще и потребовалось большое количество пластических операций, чтобы вернуть себе нормальную внешность.

Стрелявший мужчина был признан виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Суд приговорил его к трем годам и девяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Ранее в Екатеринбурге две женщины в пиццерии подрались из-за места на диване. Одна из них даже вылила горячий напиток на свою соперницу. Примечательно, что свободных мест в заведении было довольно много, но агрессивная посетительница хотела только определенное.