«Корону сними»: в пиццерии две женщины подрались за место на диване

В пиццерии Екатеринбурга женщина накинулась на персонал и посетителей из-за того, что ей не досталось место с диваном. На одну девушку она даже вылила горячий кофе. Об этом сообщает E1.ru.

Как утверждает пострадавшая, администрация заведения сделала все, чтобы быстро уладить конфликт: они сразу принесли салфетки и подали бесплатную пиццу. А агрессивной особе все же нашли место с мягким диваном.

В полицию девушка решила не обращаться.

«Мало ли что у человека в голове: может, проблемы или настроения нет. Мест было много свободных, но она хотела именно это», – пояснила пострадавшая.

Сначала возмутившаяся женщина пошла разбираться с персоналом, потом стала «докапываться» до молодоженов и дальше уже облила горячим кофе постороннюю девушку.

Сама же виновница конфликта утверждает, что это на нее вылили напиток за то, что она не хотела выходить из-за стола. Она принципиально желала сидеть на мягком сиденье, потому что пришла в пиццерию отдохнуть. Женщина подходила к посетителям и интересовалась, заняты ли места на диване. По ее словам, одна девушка сразу начала ей грубить.

«Она сказала: «Корону с головы сними», меня оскорбляла, называла животным, а потом вызвала администратора», – поделилась своей версией зачинщица потасовки.

Администратор кафе попросила женщину пересесть на другое место, на что получила отказ. После этого девушка, которая вызвала сотрудницу заведения, решила все же уступить диван.

«Она сказала: «Ладно, я уйду», выходит, продолжает меня оскорблять и выливает на меня какую-то жидкость в стакане. Я пару минут была в шоке, а потом пошла за ней, взяла кофе и вылила на нее, а она меня ударила в лицо кулаком», – продолжила женщина.

Она настолько уверена в своей правоте, что даже написала претензию в кину жалоб в пиццерии и обратилась к стражам правопорядка. Сотрудники заведения ситуацию пока никак не комментируют.

Ранее мы писали, что в Липецке санитарка толкнула пожилую пациентку за просьбу взять еду из холодильника.