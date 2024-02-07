В присутствии жены отрезал ребенку ногтевую фалангу пальца: опекунам-истязателям вынесли приговор

Суд в Нижегородской области рассмотрел дело об истязании несовершеннолетней двумя опекунами. Обоих взрослых признали виновными в издевательствах над ребенком, который, в результате всего этого лишился ногтевой фаланги пальца, передает региональная прокуратура.

Супруги были назначены опекунами восьмилетней девочки в 2019 году. С тех пор несовершеннолетняя стала проживать с ними в Кстовском районе и подвергаться издевательствам. Ребенка регулярно унижали и оскорбляли. Например, его систематически избивали, а один раз и вовсе заставили съесть мыло.

Однако кульминацией всего этого безумия стал поступок главы семейства в 2022 году. Мужчина в присутствии супруги отрезал ногтевую фалангу пальца правой руки малолетней.

В рамках судебного разбирательства по факту случившегося россиянин получил 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его супругу приговорили к 3,5 года лишения свободы. Также пара должна будет выплатить пострадавшему ребенку компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Ранее в Москве вынесли приговор 34-летнему мужчине, который криками довел сына до самоубийства. Его отправили в колонию на 13 лет.