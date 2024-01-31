Москвича приговорили к 13 годам тюрьмы за доведение сына до суицида криками

Суд в Москве вынес приговор 34-летнему мужчине, который криками довел сына до самоубийства. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Дело рассматривал Люблинский суд. Было установлено, что мужчина издевался над сыном несколько лет: избивал, унижал, оскорблял и кричал.

Тело мальчика нашли в июле 2022 года рядом с домом. Как было установлено следствием, издевательства длились с 2019 года. Факт издевательств подтвержден психологической экспертизой.

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Саратове третьеклассник покончил с собой перед днем рождения. 9-летний мальчик рос в полной семье, и, по словам родителей, повода для самоубийства не было. У школьник не наблюдалось проблем в школе. Полиция собиралась проверить его соцсети. Было возбуждено уголовное дело.