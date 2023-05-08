В Приморском крае сожитель месяц насиловал 5-летнюю девочку, пока мать была на работе

В Приморском крае мужчина месяц насиловал 5-летнюю дочь своей сожительницы. Это длилось до тех пор, пока девочка не рассказала все матери.

Происшествие случилось в Лесозаводске. 38-летний безработный, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством, сошелся с 39-летней женщиной. Она работала уборщицей в школе.

Пока женщина находилась на работе, мужчина оставался с ребенком. Он возил девочку в местную гостиницу – там совершал насильственные действия сексуального характера.

Это случилось несколько раз, пока в середине апреля девочка не рассказала все матери. Ребенок был очень запуган.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, педофила задержали, он сознался в преступлении. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об изнасиловании восьмилетнего мальчика в деревне под Оренбургом. Второклассник приехал в гости в деревню к бабушке, но ее знакомый надругался над ребенком.