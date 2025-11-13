В Приморском городе Артем учительница математики заклеивала скотчем рты ученикам

В Приморском крае учительница средней школы издевалась над учениками, заклеивая им рты скотчем. Об этом сообщает НТВ.

Странными педагогическими методами разбирается прокуратура города Артем, в котором все произошло. Насилию и травле подвергались учащиеся 7-го класса средней общеобразовательной школы №1.

Родители школьников рассказали, что учительница математики кидала в детей стулья, а также преподаватель заклеивала рты скотчем тем ученикам, которые болтали во время занятий.

При этом стало известно, что директор учебного заведения в курсе методов ведения уроков данной учительницы. Однако родители жалуются, что руководство СОШ пока никак не реагирует на ситуацию.

Теперь делом займется местная прокуратура.

