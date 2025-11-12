Ударивший учительницу в Москве десятиклассник объяснил причину поступка

В Москве старшеклассник ударил учительницу, после чего ей потребовалась госпитализация. Школьник объяснил свой поступок. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент случился 12 ноября на уроке русского языка и литературы. 16-летнему ученику 10-го класса дали задание — написать цитаты героев из романа Тургенева «Отцы и дети». Когда прозвенел звонок, юноша не успел закончить свою работу.

Учительница решила забрать тетрадь вместе с остальными, но школьник стал возражать. После этого начался конфликт. Подросток разозлился и выхватил из рук педагога не только свою тетрадь, но и чужие, а также учебник.

Как он позже объяснил родителям, он просто хотел дописать задание. Когда же учительница попыталась снова забрать тетради, парень в порыве гнева ударил ее по голове. Удар оказался настолько сильным, что преподавательницу с травмой головы увезли в больницу.

Родители подростка добавили, что у их сына уже были натянутые отношения с этой учительницей — по ее предметам у него выходили в основном «тройки» и «четверки», и она ему была неприятна.

Теперь с подростком будет работать психотерапевт в реабилитационном центре, куда его направили после случившегося.

Ранее мы писали о том, что банда школьников с оружием ограбила кафе во Владивостоке.