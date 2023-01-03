В Москве мать убила собственного новорожденного ребенка и пыталась сбежать

В Москве 30-летняя женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка. Трагедия произошла утром 3 января в одной из квартир в жилом доме на улице Твардовского. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Установили, что мальчик умер в результате удушения. Ему не было и месяца.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившего.

По последним данным столичной прокуратуры, 30-летняя мать, задушившая новорожденного сына в Москве, пыталась сбежать после совершения преступления.

Отмечается, что во время совершения преступления в квартире также находились отец малыша и бабушка ребенка, которая и обратилась в полицию. Добавляется, что после злодеяния мать младенца покинула квартиру, но ее местоположение было установлено. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее мы писали о том, как в Петербурге родители уронили новорожденную дочь и признались в этом врачам спустя три дня. В итоге девочка попала в реанимацию.