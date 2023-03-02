В Приморье пьяная беременная девушка без прав насмерть сбила пенсионера на машине

В Приморском крае 22 февраля беременная девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, села за руль и спровоцировала смертельное ДТП. Отмечается, что при этом она не имела водительских прав. Об этом сообщили на сайте Кавалеровского районного суда.

Авария произошла в селе Устиновка Кавалеровского района. 22-летняя девушка, управляя машиной марки Toyota Harrier, сбила 68-летнего мужчину, который, как и другие пешеходы, двигался по краю проезжей части в противоположном направлении. Автомобиль наехал сразу на двоих человек. Один скончался, а другой был доставлен в больницу.

Участница смертельного ДТП скрылась с места происшествия. Однако уже через некоторое время пришла в полицию и созналась в содеянном.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Из-за беременности девушку посадили под домашний арест, хотя изначально следствие собиралось отправить ее под стражу.

Напомним, что недавно разрешилась судьба актрисы Анны Большовой, сбившей насмерть человека. Долгое время шло расследование, в ходе которого устанавливали, виновна ли она в произошедшем или же нет. В итоге после проведенных экспертиз с артистки были сняты все подозрения, а следствие переключилось на другого человека – сожителя погибшей девушки. Сообщается, что именно он высадил ее на обочине, где на нее уже наехала Большова.