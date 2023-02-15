Актриса Анна Большова признана невиновной в смертельном ДТП: наказан будет сожитель погибшей

Осенью 2022 года Анна Большова стала участницей ДТП, в котором погибла женщина. Актриса сбила ее насмерть. На протяжении нескольких месяцев продолжалось разбирательство, а сегодня стало известно, что со звезды рок-оперы «Юнона и Авось» сняли все обвинения. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

На прошлой неделе появилась информация, что артистку не признали подозреваемой по делу, однако звездные адвокаты говорили, что все еще может быть впереди. Их суждения основывались на том, что еще не была проведена экспертиза исправности транспортного средства Анны. Однако Большова все-таки «вышла сухой из воды», и наказан в итоге будет сожитель погибшей.

По версии следствия, 14 октября 2022 года мужчина вез 31-летнюю девушку домой. По какой-то причине на середине пути он высадил ее из машины и оставил на обочине. И уже после этого актриса, не успев вовремя среагировать, наехала на нее на своем автомобиле. При этом Большова вызвала бригаду врачей и постаралась оказать первую медицинскую помощь.

Уголовное дело возбудили по статье «Оставление в опасности». Водителю машины, в которой до трагедии ехала погибшая, грозит до года тюремного заключения.

Ранее осужденный Михаил Ефремов отказался от смягчения наказания.