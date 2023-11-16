Есть пострадавшие: в Приморье перевернулся школьный автобус с 14 детьми

На тавричанской трассе в Надеждинском районе Приморского края перевернулся автобус, который перевозил 14 детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Школьный автобус следовал по маршруту Вольно-Надеждинское — Школа № 1. На четвертом километре дороги водитель не справился с управлением. В итоге автобус перевернулся и улетел в кювет.

Как пояснили в краевом управлении МВД, автобусом управлял 66-летний водитель. Он не справился с управлением из-за наледи на проезжей части. В результате аварии пострадали восемь детей — их госпитализировали в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

В минздраве края уточнили, что большинство детей получили легкие травмы. Комплексное лечение потребовалось только одному пострадавшему.

Напомним, ранее пьяный водитель в Бурятии бросил в перевернутой машине жену и ребенка.