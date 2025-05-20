В Приморье обнаружили тело пропавшего во время плавания на сапе мужчины

В Приморском крае обнаружили тело пропавшего во время морской прогулки на сапе 46-летнего мужчины. Об этом сообщили в общественной организации «ПримПоиск».

«Приносим свои соболезнования родным и близким. Сила вам пережить это горе», — сообщили поисковики, опубликовав фотографию пропавшего сапера.

Подробности его смерти не уточняются.

46-летний Виктор отправился из Владивостока с 35-летней Еленой в море на одном сапе днем 18 мая. Они собирались добраться до поселка Тавричанка, но из-за ухудшения погоды изменили маршрут до поселка Де-Фриз, где их собирались встретить друзья. Но вечером опытные саперы перестали выходить на связь, и близкие пары сразу объявили тревогу. Позже спасатели обнаружили только сап без людей поблизости.

Виктор и Елена давно увлекались сапбордингом, и это было их не первое морское путешествие.

Тело женщины очевидцы нашли ранее в районе поселка Тавричанка Надеждинского района.

Ранее в московском парке нашли тело 22-летнего студента ВГИКа. С места изъяли разбитый телефон парня, устройство отправили на экспертизу.