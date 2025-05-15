С места изъят разбитый айфон: в московском парке нашли тело 22-летнего студента ВГИКа

В парке Москвы нашли тело 22-летнего студента ВГИКа. С места изъяли разбитый телефон парня, устройство отправили на экспертизу.

Об этом сообщает mk.ru.

Труп обнаружили днем 15 мая. Студента нашли мертвым в Леоновском парке, расположенном на северо-востоке Москвы.

Молодой человек умер после полуночи. В это время камеры не зафиксировали на месте подозрительных людей.

Погибший – уроженец Томска. Учился на операторском факультете. Работал над фильмом «Вспышка», картина получила награду на Всероссийском кинофестивале.

В начале мая сообщалось о смерти 66-летнего кинооператора-постановщика Игоря Кожевникова, известного по работе над фильмом «Три мушкетера». Ему было 66 лет.