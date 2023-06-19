В Приморье мужчина украл гуся для ужина с возлюбленной

В Комсомольске-на-Амуре из Силинского парка мужчина украл гуся, чтобы подарить его возлюбленной.

Об это сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Ночью мужчина пробрался в парк и украл гуся из вольера. Он зажал птицу между ног и на мопеде поехал домой. На утро он преподнес подарок избраннице и предложил его зажарить.

После обнаружения пропажи администрация Силинского парка записала видеообращение с просьбой вернуть гуся в обмен на другую птицу. Когда возлюбленная увидела ролик, она засунула птицу в коробку и передала ее волонтёрам.

В правоохранительные органы администрация парка решила не обращаться.

Ранее мы писали, как полицейские из Москвы поймали вора телефона. Оперативно провести операцию по поимке похитителя им удалось из-за особой приметы виновника — у него не было правой руки до локтя.