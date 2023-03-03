В Приморье мужчина пришел домой к гинекологу жены и зарезал его: тело нашли в диване

В Приморском крае произошел арест 35-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве известного в регионе врача-гинеколога. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следствие выдвинуло версию, что жестокую расправу над медиком россиянин решил совершить из-за недовольства его работой. Накануне его супруге стало плохо и ей потребовалась экстренная госпитализация. В больнице ей была проведена операция, на которой присутствовал акушер.

После хирургического вмешательства мужчина оказался неудовлетворен. Что именно его не устроило – не сообщается. Но это заставило его отправиться домой к врачу и зарезать его. После совершенного преступления он спрятал тело своей жертвы в диван.

Отмечается, что 35-летний гражданин еще и связал дочь убитого, которая неожиданно вернулась в квартиру, когда он все еще находился внутри. Недолго думая, мужчина обездвижил девочку, украл телефоны своих жертв и скрылся. Позже ребенку удалось вырваться и связаться с матерью, после чего женщина сообщила о совершенном преступлении в полицию.

Подозреваемого нашли довольно быстро. Отпираться он не стал и практически сразу признал вину. На следственном эксперименте он детально повторил то, как убил врача-гинеколога.

Ранее в одной из школ Улан-Удэ восьмиклассница угрожала зарезать одноклассников на перемене ножом. Оружие она принесла в учебное заведение из дома и разгуливала с ним по коридорам, запугивая учеников.