В Улан-Удэ восьмиклассница с ножом угрожала детям в школе

Восьмиклассница в одной из школ Улан-Удэ пронесла в здание нож и угрожала зарезать одноклассников на перемене. Об этом сообщается в Telegram-канале «АригУс».

По словам учащихся, подросток разгуливал с холодным оружием по коридорам образовательного заведения. Школьники делились информацией в социальных сетях.

Данных о пострадавших нет. На данный момент проводится изучение причин такого поведения девочки. Региональное МВД уже знает об инциденте.

Ранее сообщалось, что российский школьник требовал у третьеклассника присягнуть ему на верность.

В одной из российских школ в результате конфликта, случившегося на перемене, учащийся в средней школе подросток решил не удовлетворяться извинениями со стороны «обидевшего» его третьеклассника.

Как сообщает Lenta.Ru, старший ученик поставил младшего на колени и потребовал поцеловать ему руку. Когда же тот отказался, хулиган, по свидетельству очевидцев, начал угрожать ему неким металлическим предметом, который, впрочем, позже оказался обыкновенной лопаткой.

Примечательно, что все попытки родителей примирить поссорившихся, успехами не увенчались. Сообщается, что родственники нападавшего даже не захотели обменяться телефонами, чтобы как-нибудь урегулировать ситуацию.