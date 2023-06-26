В Приморье мужчина атаковал соседа из огнемета и выстрелил из гарпуна женщине в шею

В Приморье конфликт из-за электроэнергии закончился больницей для его участников. Недовольный выкопанным кабелем мужчина поджег соседа из огнемета, после чего выстрелил из гарпуна в слишком громкую женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По информации источника, все произошло в поселке Трудовом. Местные жители пытались разобраться, кто похитил электроэнергию. Однако в какой-то момент разборки стали выходить из-под контроля. Когда экскаватор выкопал на глазах соседей кабель из земли, один из них не смог сдержать злости и стал атаковать своих собеседников. Сначала он напал на оппонента с самодельным огнеметом, после чего, пока остальные не успели опомниться, загарпунил женщину в шею. Отмечается, что она проявляла особую вокальную активность, за что и поплатилась.

Очевидцы событий вызвали бригаду скорой помощи. Также в произошедшем начали разбираться сотрудники правоохранительных органов. На данный момент напавший на соседей находится в больнице, а против него уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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