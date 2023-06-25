Устроивший с охраной скандал парень пригрозил взорвать школу

18-летний парень пришел на выпускной к подруге и устроил скандал. Дело в том, что охранник не пропустил парня, а тот сообщил, что взорвет школу.

В одной из школ в Люберцах проходил выпускной вечер. На мероприятии в качестве приглашенных могли присутствовать только родственники выпускников.

Молодой человек сказал охране, что у его подруги выпускной, поэтому он хочет ее поздравить. Когда охранник не пустил парня, он начал ему угрожать, утверждая, что у него есть бомба, и в случае отказа он намерен ее взорвать.

На вызов приехала полиция. Сотрудники не нашли у парня взрывчатых веществ, а на территории школы тоже было чисто.

Отмечается, что на данный момент в отношении молодого человека проводится проверка.

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