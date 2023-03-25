Шестиклассник экстренно госпитализирован после удара чайником

Драматическая история произошла в Москве. Молодой житель одного из районов столицы решил восстановить справедливость и заступиться за свою мать, которую систематически бил новый гражданский муж.

Как стало известно изданию Газета.Ru, когда между мужчиной и женщиной вспыхнул очередной конфликт, сожитель попытался напасть на возлюбленную, однако нарвался на сопротивление со стороны её сына.

Парень вцепился в отчима, стараясь его остановить, однако в ответ получил сильнейший удар чайником по голове и потерял сознание.

Перепугавшиеся взрослые вызвали скорую помощь, которой пришлось экстренно госпитализировать школьника.

Вскоре вслед за врачами на место происшествия приехали и сотрудники полиции.

Начата доследственная проверка