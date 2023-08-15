В Приморье группа подростков избила ногами сверстника из-за порванных кроссовок

В Приморье толпа подростков избила сверстника прямо на улице. Предварительно, конфликт произошел из-за порванных кроссовок. На данный момент устанавливаются личности нападавших и пострадавшего, а также все остальные обстоятельства. Об этом сообщает Телеграм-канал «Врангель Приморский край». .

По информации источника, видео, на котором было запечатлено избивание школьника, разместили в Сети. Именно так о случившемся и узнали в полиции. В ролике видно, как группа агрессивно настроенных несовершеннолетних бьет ногами ровесника. Всего в этом участвовало четыре человека, еще один стоял неподалеку, не присоединяясь.

После нанесения жертве ударов подростки стали постепенно расходиться. В этот момент в кадре появился один из злоумышленников, который напоследок еще и попрыгал на лежащем на земле избитом парне.

Правоохранители уже изучают видеозапись, размещенную в Сети. Проводятся все необходимые проверки, после которых будет принято решение по всем участникам конфликта в соответствии с законодательством.

Ранее в Екатеринбурге толпа подростков издевалась и угрожала женщине с детьми из-за ее внешности. После случившегося россиянка стала бояться выходить на улицу.