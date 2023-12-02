В Москве школьница выпила уксуса, чтобы не идти на уроки

В Москве школьница решила выпить уксуса, чтобы не идти на уроки. Об это сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семиклассница из Новогиреево решила не идти в школу. Девочка училась на тройки и не хотела очередную контрольную. В итоге она взяла уксус, оделась, взяла рюкзак и вышла в подъезд. Там она сделала один глоток, и школьнице стало сильно плохо.

Когда девочка вернулась домой, мама попросила ей вызвать скорую помощь. Врачи оказали ей помощь, сейчас она находится в больнице.

Мать семиклассницы оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Теперь семья решает вопрос о переводе ребёнка на заочное обучение.

Напомним, ранее мы писали, что 39-летний москвич скончался, выпив 15 банок энергетика за день. Установлено, что мужчина умер от отравления психостимулирующими средствами, хотя мать назвала другой диагноз – оторвавшийся тромб.