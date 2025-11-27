В Приморье четырехлетней девочке зажало руку в эскалаторе торгового центра

В Приморье маленькой девочке зажало руку в эскалаторе в одном из торговых центров. Видео от очевидцев с места происшествия публикует Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

Несчастный случай произошел в ТЦ города Фокино. Стало известно, что пострадавшей девочке всего четыре года. По данным канала, ребенок сначала упал на подъемнике, после чего ее рука попала в механизм складывающихся ступеней.

Пострадавшую планируется транспортировать в город Находка для оказания помощи. Состояние девочки пока неизвестно. Информации от официальных источников не поступало.

По факту случившегося прокуратура Приморского края организовала проверку.

Ранее мы писали о похожем случае, произошедшем в Санкт-Петербурге в июне этого года. Тогда двухлетний мальчик едва не лишился пальца после того, как засунул руку в эскалатор на станции метро «Старая деревня». Травмированного малыша доставили в больницу для оказания необходимой помощи.