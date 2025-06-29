Едва не потерял палец: двухлетнему ребенку засосало руку в эскалатор на станции петербургского метро

В Санкт-Петербурге двухлетний ребенок едва не лишился пальца на станции метро. Малыш засунул руку в эскалатор и получил травму, передает Mk в Питере.

Несовершеннолетний пострадал 28 июня вечером на станции метро «Старая деревня». Ребенок на эскалаторе — там его левая кисть попала под зубчатую деталь, которая закрывает зазор между неподвижной частью и ступенями.

Травмированного малыша доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Врачи обнаружили у него рану третьего пальца. Состояние маленького пациента оценили как средней тяжести.

Подробности и детали инцидента пока не известны. В правоохранительных органах города данную ситуацию еще не прокомментировали.

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