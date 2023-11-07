На трассе в Хабаровском крае нашли травмированного тигренка

На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре обнаружили раненого четырехмесячного тигренка. Малыш лежал в одиночестве на дороге во время метели.

У детеныша амурского тигра оказалась сломана лапка. Скорее всего, кроху сбила машина. Его несколько дней назад видели другие водители, но они боялись выйти из авто, так как малыша охраняла на трассе мать-тигрица. Как только она ушла, за зверем приехал ветеринар из Амурска.

Детеныша доставили на ветстанцию. Затем его планируют отправить в центр реабилитации диких животных во Владивосток, пишет Telegram-канал Минприроды Хабаровского края.

В ведомстве предупредили, что в случае, если дикое животное нуждается в помощи, для его отлова необходимо обращаться к специалистам.

Напомним, ранее на улицах Нижнего Новгорода нашли пса весом в 100 кг. Животное забрали волонтеры приюта «Сострадание НН» и дали ему кличку Кругетс. У собаки выявили крайнюю степень ожирения и передали к ветеринарам в госпиталь. Большую часть дня здоровяк просто лежит и не может встать из-за сильной боль. Волонтеры обрабатывают ему пролежни.