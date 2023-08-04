В Приморье 27-летняя мать изрезала двухлетнего сына «розочкой» из бутылки

В Приморском крае задержали 27-летнюю женщину, едва не зарезавшую собственного двухлетнего сына «розочкой» из бутылки. Мать нанесла ребенку множественные ранения. Об этом сообщает региональный СК.

Нападение на малыша россиянка совершила 4 августа. По пока не установленной причине она схватилась за стеклянный осколок и стала бить им мальчика. Предварительно, женщина планировала совершить убийство, однако не смогла, так как ей помешали сотрудники правоохранительных органов.

Малыш, получивший большое количество ран, выжил. В основном мать изрезала ему спину и руки. Нынешнее состояние ребенка неизвестно. А его родительницу заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Ранее в Подмосковье мужчина зарезал жену на глазах у несовершеннолетней дочери. Женщина скончалась на месте от полученных ран до приезда бригады скорой помощи. По одной из версий, конфликт, закончившийся смертью россиянки, разгорелся на почве ревности.