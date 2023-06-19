В Приморье 22-летний водитель насмерть задавил 17-летнюю студентку и скрылся с места ДТП

17 июня в приморском селе Казанка компания друзей гуляла по городу, внезапно прямо на них вылетел автомобиль. Все кроме одной 17-летней девушки смогли спастись. От полученных травм она умерла на месте, а виновник скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает kp.ru.

Все произошло в районе дома по улице Партизанская на участке автомобильной дороги «Шкотово – Партизанск». За рулем Toyota Сorolla был 22-летний местный житель.

После ДТП виновник сжег свою машину, а затем явился с повинной.

«Обвиняемый уверяет, что не был пьян, а просто потерял управление, испугался, поэтому сбежал. Проверить это уже не получится, но нам известно, что молодого человека ранее лишали водительских прав. Сейчас он задержан, решается вопрос, что с ним делать дальше», – сообщает пресс-служба СК Приморского края.

Известно, что погибшая поступила в колледж после девятого класса.

Сотрудники правоохранительных органов провели осмотры мест происшествий: где случилось ДТП и был уничтожен автомобиль.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения повлекшие смерть человека».

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