В Приамурье ребенку дверью оторвало фалангу пальца руки в детском саду

В Амурской области ребенок серьезно травмировался в детском саду. Ему дверью оторвало фалангу пальца руки. Об этом сообщили в Телеграм-канале прокуратуры.

Как стало известно, малыш находился в дошкольном учреждении без присмотра воспитателя. По какой-то причине сотрудник оставил детей и ушел. Также в группе не оказалось в этот день помощника воспитателя. При этом заведующая детсадом не приняла никаких мер, чтобы заменить отсутствующих работников.

В итоге ребенку зажало палец дверью, что привело в травматической ампутации. Сотрудники ведомства установили, что двери на лестничных клетках не имели приспособлений для самозакрывания. Это заведующей нужно будет теперь устранить.

«Прокурор района в Михайловский районный суд направил исковое заявление в интересах ребенка о взыскании с дошкольного учреждения компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей», - сказано в сообщении.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мальчик.

Ранее в Петербурге женщина оторвала пальцы маленькому мальчику дверью в торговом центре и после этого ушла дальше делать покупки.