В Петербурге женщина оторвала пальцы пятилетнему ребенку и ушла за покупками

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга женщина оторвала пятилетнему мальчику два пальца, а потом отправилась за покупками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мама с ребенком заходили в туалет. Посетительница торгового центра прищемила руку малыша дверью. Мальчику частично оторвало два пальца, а незнакомка сразу ушла, чтобы продолжить покупать товары для дома и сада.

Ребенка экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали ему неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. На данный момент стражи правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

Ранее мы писали, что в ростовской школе девятиклассник напал с ножом на людей и ранил четырех взрослых. Среди пострадавших есть пенсионер, который привел внучку на уроки. Ему нанесли пять ножевых ранений. Известно, что нападавший 15-летний подросток страдал от психического расстройства, а после произошедшего у него был приступ эпилепсии.