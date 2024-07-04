Молодая мать с безумными глазами откусила пальцы сыну во время эзотерического обряда

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Самары, которая покалечила малолетнего сына. У пострадавшего мальчика отсутствуют две или три фаланги пальца. Как впоследствии выяснилось, женщина в порыве безумия откусила их, передает 63.ru.

По данным СМИ, семья, в которой произошла эта страшная ситуация, не привлекала внимания. Было известно лишь, что взрослые увлекаются эзотерикой.

В итоге это увлечение привело к тому, что один из юных наследников семейной пары серьезно пострадал. Так, вечером 3 июля родителей вместе с сыном заметили на улице, при этом мальчик был ранен — у него отсутствовали фаланги пальцев.

Очевидцы испугались за несовершеннолетнего и подошли к паре. Однако мама и папа изувеченного ребенка бросились убегать. Мужчину практически сразу же удалось догнать и передать в руки консьержа. Глава семейства сознался, что жена устроила обряд, в котором он не хотел принимать участие.

А вот женщина забаррикадировалась у себя в квартире и стала неадекватно себя вести. Угомонить впавшую в безумие самарчанку удалось лишь трем полицейским. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Приморском крае маленького ребенка-инвалида нашли одного на дороге. Мальчик был без одежды.